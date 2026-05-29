Territorio 9 celebra la FLM el 3 de junio con Paco Roca y El Jueves

El miércoles 3 de junio, a las 15:00 de la tarde, Territorio 9 estará en directo desde la Feria del Libro de Madrid con un programa abierto al público.

Estará Paco Roca, que presenta su nuevo cómic, "El viaje", una reflexión sobre la importancia de las relaciones de pareja. Además, supone la vuelta de Paco Roca al guion. A continuación, y siguiendo uno de los lemas de la Feria del Libro de Madrid, "leer y reír: dos formas de resistir", charlamos con la gente de la revista El Jueves, que saben muy bien lo que es hacer reír y aguantar, están a punto de cumplir 50 años.

Os esperamos a las 15:00 el miércoles 3 de junio en el stand de RTVE en la Feria del Libro de Madrid