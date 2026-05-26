Radio 3 Extra estrena Bento Mix, una mirada al pop oriental

Radio 3 Extra estrena un nuevo pódcast: Bento Mix. Marta España y Felipe Martínez serán los encargados de llevarnos cada semana en un viaje sonoro por Asia. Nos traerán los mejores sonidos del pop oriental.

Un programa sobre las escenas de música popular de Asia Oriental. En cada episodio descubriremos una escena concreta, conectando artistas y contextos culturales y geopolíticos más amplios. Entenderemos estas músicas como espacios de innovación que influyen en Occidente en un flujo bidireccional continuo.