Novedad en Radio 3 Extra
Radio 3 Extra estrena Bento Mix, una mirada al pop oriental
- Marta España y Felipe Martínez nos traen cada semana lo mejor de la música popular de los países asiáticos
RADIO 3
Radio 3 Extra estrena un nuevo pódcast: Bento Mix. Marta España y Felipe Martínez serán los encargados de llevarnos cada semana en un viaje sonoro por Asia. Nos traerán los mejores sonidos del pop oriental.
Un programa sobre las escenas de música popular de Asia Oriental. En cada episodio descubriremos una escena concreta, conectando artistas y contextos culturales y geopolíticos más amplios. Entenderemos estas músicas como espacios de innovación que influyen en Occidente en un flujo bidireccional continuo.
City pop, primera entrega
En el primer capítulo, nos adentramos en el city pop para desgranar sus orígenes, sus claves y descubrir por qué causa tanta fascinación al otro lado del mundo entre una generación que no vivió aquella época.