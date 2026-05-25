Natalia Velarde, Olivia, Clara Cábez y Estrogenuinas en Club Doppler

Club Doppler es la iniciativa de Efecto Doppler para compartir la pasión por los libros y la lectura desde una librería. Lo pusimos en marcha con Lucía Solla Sobral desde Traficantes de sueños, continuamos hablando de amistad femenina con Raquel Congosto y Nuría Labari en la Mistral. La próxima cita pensamos en creadoras que dinamizan la escena del cómic y lo hacemos con los compañeros que más saben de tebeos, los integrantes de Territorio 9.

Nos recibe una librería referente en una ciudad periférica de Madrid, Delirio Cómics en Móstoles. Nos acompañan Natalia Velarde, con su cómic ‘Encías Quemadas’, premio Miguel Gallardo en el Salón del cómic de Barcelona, y las hermanas Olivia y Clara Cábez, autoras de 'Cols, la cara B'. Propuestas muy distintas, las tres autoras comparten una sensibilidad que nace de lo underground, la autogestión, el fanzine y la música

La música en directo la ponen Estrogenuinas, la banda Ángela y Carolina Álvarez junto a Paula de Rufino y Álvaro Pidre. Con su sello de identidad, ese sonido chirll-out que hace referencia al sentido crítico de su música y su espíritu riot-grrrrl, ahora están presentando nuevo: Un negocio redondo.

Viernes 29 de mayo, tienes una cita con un especial Club Doppler en directo a partir de las 20h desde la librería Delirio Cómics en calle Sevilla 25, Móstoles.

La entrada es libre hasta completar aforo.