Radio 3 en los Premios Rock Villa de Madrid 2026

El próximo viernes, 15 de mayo, Radio 3 celebra un programa especial en directo desde los Jardines de Las Vistillas con motivo de la 46.ª edición de los Premios Rock Villa de Madrid, dentro de la programación oficial de San Isidro 2026.

A partir de las 20:00, Nacho Álvaro y Víctor Moreno-Cid conducirán esta velada dedicada a descubrir y reconocer el nuevo talento musical. Los premios recuperan su esencia original, descubriendo al ganador en función de la potencia de sus directos y la calidad de su puesta en escena. Por tanto, no conoceremos a los ganadores hasta el término de las actuaciones, cuando el jurado falle los premios.

En esta ocasión, podrás disfrutar de la apuesta sofisticada de Carmen Lillo, donde la electrónica y la esencia urbana se dan encuentro para estimular tus oídos. Las raíces argentino-gallegas de Catuxa Salom aportan un acento único. Dear Joanne es capaz de recuperar lo mejor del sonido de las décadas de los 70 y los 80 para trasladarlo a la urgencia de la contemporaneidad. Con Jike descubrirás el lado más altivo y subversivo de la juventud. Y el toque cañí correrá a cargo de Dura Calá.

En fin, un ramillete de propuestas que te harán disfrutar de las fiestas de San Isidro al lado de tu emisora favorita: Radio 3. Por supuesto.