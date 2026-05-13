Vuelve 'Cantapalabracanta', el podcat y videopodcast de Sofía Comas sobre cantautores

Radio 3 Extra estrena la nueva temporada de Cantapalabracanta, el podcast y videopodcast de la cantante Sofía Comas sobre el imaginario en el que se inspiran los cantautores más relevantes del panorama nacional. Este miércoles, 13 de mayo, se estrena la primera entrega, con Nacho Vegas como primer invitado. El cantautor nos atiende desde el Ateneo de Madrid, cantándole a lo silenciado. Cada semana, la cantante nos traerá una nueva voz con la que descubrir qué le inspira para sus creaciones.

Abrimos nueva temporada de Cantapalabracanta con un capítulo especial junto a Nacho Vegas, que vino a abolir las sombras cantándole a lo silenciado...

Sofía Comas y la fuerza de la palabra

La compositora, cantante y performer Sofía Comas se pone al frente del proyecto Cantapalabracanta para honrar la palabra que nos guía a través de la música. La lírica es un elemento fundamental de su trabajo como compositora. Debutó con el LP El verano será eterno en 2020. Este 2026 ha estrenado nuevo disco: Tecuán Caroca.

El nombre de este proyecto nace de la unión de tecuani, palabra náhuatl que significa “el que come hombres” —el jaguar—, y caroca, una forma coloquial de decir caricia. Una dualidad que define el corazón del proyecto: fuerza y ternura, instinto y vulnerabilidad.