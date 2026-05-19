Diario sonoro del Festival Womad Cáceres 2026 en Radio 3

El domingo 24 de mayo, de 20 a 22 horas, podrás disfrutar del diario sonoro que grabamos durante los días 7,8, 9 y 10 de mayo en la trigésimo tercera edición del Festival Womad de Cáceres. Durante cuatro jornadas, Cáceres volvió a convertirse en punto de encuentro de músicas del mundo, con una programación que reunió 21 grupos de 14 países y una asistencia de cerca de 120.000 personas a lo largo de todo el fin de semana.

Entre los nombres más destacados de esta edición estuvieron Seun Kuti & Egypt 80, 47Soul y Balkan Paradise Orchestra, junto a propuestas como Bareto, Raz & Afla, Bim, Islandman o Sorvina. El festival también volvió a dar espacio al talento nacional y extremeño, con artistas como o Caamaño & Ameixeiras, Willy Wylazo, Carolina La Chispa o A Garulla.

Además de los conciertos en directo, el programa incluirá entrevistas con algunos de los protagonistas de esta edición, para acercarnos a sus músicas, sus trayectorias y la diversidad sonora que define el espíritu de WOMAD.