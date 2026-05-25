'El sótano', en directo, con los Fast Kids

Este jueves 28 de mayo El Sótano de Radio 3 se emite en directo desde la sala Costello Río (Plaza Gneral Maroto, 4) del madrileño barrio de Arganzuela. Te esperamos de 22 h. a 23 h. para presentarte la próxima edición del festival Blockparty y ofrecerte la primera actuación que realizarán en España los Fast Kids.

Banda formada en Nueva York y manejada por Mike Brandon. Este inquieto personaje, bien conocido como vocalista y líder de los garageros The Mystery Lights, buscó con este nuevo proyecto dar salida a su pasión por los sonidos más afilados y enérgicos del power pop. Junto a él, Noah Kohll, miembro de Color Green, aporta una sensibilidad melódica que equilibra la tensión de las guitarras.

Su primer álbum, “Fast Kids forever”, lanzado a finales de 2025 se convirtió en uno de los discos favoritos del Sótano. Ahora la banda viene a presentarlo en directo, en una gira que finaliza en el festival Blockparty y que comenzará en este programa especial desde la sala Costello Río.

El aforo es limitado y la entrada es libre hasta completar aforo.

El festival Blockparty 2026 se celebrará el sábado 6 de junio en Matadero Madrid con la participación de Die Spitz, Mujeres, Fast Kids, Uni Boys y Sandré.

La gira de Fast Kids pasará por;

Sábado 30 de mayo de 2026: León, León Es Acción

Domingo 31 de mayo de 2026: Cádiz, Estéreo Parque

Martes 2 de junio de 2026: Sevilla, Sala X

Miércoles 3 de junio de 2026: Murcia, La Yesería

Jueves 4 de junio de 2026: Valencia, Loco Club

Viernes 5 de junio de 2026: Donostia – San Sebastián, Dabadaba

Sábado 6 de junio de 2026: Madrid, Festival Blockpart