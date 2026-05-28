El festival Monkey Weekend cierra su cartel de 2026

El festival Monkey Weekend ha cerrado oficialmente el cartel de su próxima edición con una última tanda de confirmaciones que refuerza la diversidad artística y estilística del evento. Las nuevas incorporaciones son Colegiata, Jose Domingo, Julia de Arco, Los Bengala, MataMua (Esteban Perles + Calde Ramírez) y The Brass Buttons, completando así una programación que apuesta por mezclar generaciones, sonidos y procedencias en un mismo escenario.

Con este anuncio queda configurado el line-up definitivo de la novena edición de #elMonkeychico, que se celebrará los días 26 y 27 de junio y que ya contaba desde su primer avance con una amplia selección de artistas confirmados. En aquella primera tanda aparecían nombres como Alavedra, Azuleja, CERVATANA, Construimos Escaleras, CORTE!, Dear Joanne, Helicóptero BOOM, Hogar, Kiliki, Ku!, Los Disgustos, Karaoke Los Jaguares, lospiestorcidos, Mala Gestión, María Marín, Orina, Quique Gallo, SanIsidro, Teo Lucadamo, The New Raemon & McEnroe, The Ripples y Yo Somos.

Además de los conciertos, el festival volverá a apostar por una programación paralela de sesiones DJ que recorrerán estilos que van desde el rock hasta la electrónica. Las cabinas del Monkey Weekend SON Estrella Galicia estarán dirigidas este año por Anunnaki's Club, Cosmo Vitelli, Devobot, Nicroma y Tremendo Garaje.

Con el cartel ya cerrado, Monkey Weekend encara su novena edición reforzando su apuesta por la música independiente y por una programación ecléctica que combina nuevas propuestas y artistas consolidados bajo el espíritu de #elMonkeychico.