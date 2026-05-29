Radio 3 celebra una fiesta en el marco del festival Arrecife en Vivo

Radio 3 organizará el próximo 17 de julio una fiesta musical en La Recova de Arrecife (Lanzarote), dentro de las actividades vinculadas a Arrecife en Vivo 2026, con las actuaciones de Drûpe, Naife, Laiv, Pleito, Adora y Pimienta Selectoras, en una noche que busca poner en valor el talento emergente de las islas. El evento contará con entrada libre hasta completar aforo y reunirá a varias propuestas destacadas de la escena canaria actual.

La cita servirá además como antesala de la nueva edición de Arrecife en Vivo, festival que volverá a convertir las calles de la capital lanzaroteña en un gran circuito de conciertos gratuitos durante los próximos meses. La edición de 2026 ya ha comenzado a generar expectación con las primeras confirmaciones musicales y mantiene su apuesta por combinar artistas nacionales, bandas canarias y nuevos talentos locales, con artistas confirmados como Chambao, Alfredo Piedrafita, MFC Chicken o The Anker Price.

Con esta colaboración, Radio 3 refuerza su vínculo con uno de los eventos culturales más importantes del archipiélago, consolidando a Arrecife y Lanzarote como un referente musical dentro de Canarias.