Radiografía de los PAU: ¿Cómo conectar estos barrios con la vida de sus ciudades?

Los PAU son los protagonistas del cuarto episodio del podcast Sobre Plano, pero ¿Qué es un PAU (Programa de Actuación Urbanística)? Se puede decir que es el marco legal y técnico para desarrollar nuevos barrios. No obstante, también es el nombre que reciben las nuevas zonas residenciales que se crean bajo ese instrumento legal.

Estos grandes desarrollos urbanísticos suelen estar ubicados en las periferias y son muy característicos de Madrid, donde encontramos ejemplos como: el PAU de Vallecas, Las Tablas, Carabanchel, Valdebebas o El Cañaveral. Sin embargo, también están en otras ciudades como Sevilla, Zaragoza, Badajoz o Vigo.

Estos nuevos barrios tienen imponentes dimensiones y están organizados en macro manzanas que, a su vez, están divididas por amplias avenidas. Otra característica de estos enclaves suele ser la necesidad de disponer de un vehículo para desplazarse y, en algunos casos, los vecinos echan en falta más dotaciones públicas, servicios o tejido comercial.

Precisamente, durante este episodio de Sobre Plano, el periodista Jorge Dioni López, autor de La España de las piscinas, ha asegurado que estos desarrollos "cuando se hacen sobre plano, se hacen pensando en la circulación, por ejemplo, no se hace pensando en que ahí van habitar personas. Yo he visto algunos renders de nuevos desarrollos que parecen el diseño de producción de Blade Runner".

El periodista también ha señalado el gran tamaño de estos barrios como un impedimento: "Eso solo va a dificultar la comunicación y va a facilitar la sensación de aislamiento, de desprotección, esa sensación de estoy aquí en medio de ninguna parte y a dónde voy".

En esta línea, Eva García Pérez, arquitecta experta en planificación urbana ha asegurado que "a lo mejor, en cada uno de estos enclaves está albergando la población de Soria o de Segovia de golpe, de una tacada. Homogéneo, todo igual. Imaginaros que visitáramos capitales de provincia y fueran todas iguales. Y encima, no hubiera nada donde pasar el rato o socializar".