Límites y adolescentes: esa relación imposible de la que usted me habla

No es personal, es cerebral. Las personas adultas deberíamos grabarnos a fuego este mantra y repetirlo cada vez que discutamos con algún adolescente de nuestro entorno.

¿La razón? Durante la adolescencia, el cerebro humano sufre una auténtica metamorfosis en la que miles de conexiones neuronales se rompen para dar lugar a otras nuevas, más adaptativas al nuevo estadio que empiezan a transitar.

Yolanda flecha y sus colaboradores dedican su último capítulo de la temporada a analizar todos estos cambios, de los que la Humanidad no ha parado de hablar desde el siglo XII A.C. Con sorpresa e incomprensión en las obras de Sócrates, platón y Aristóteles; como fuente de belleza y motor creativo en El guardián entre el centeno o en Call me by your name.

Quizás parte del problema se deba a que, quienes ya superamos la adolescencia, tendemos a reinterpretar dicha etapa en función del presente y creemos que todos nuestros actos de entonces contribuyeron a formar quienes hoy somos.

Timothée Chalamet y Armie Hammer en 'Calle me by your name' noticias

Sin dejar de ser esto verdad, nos olvidamos de lo que ensayamos y no llegó a ninguna parte, de aquello que emprendimos y nunca funcionó, y de muchos de nuestros errores. Solemos hablar a los adolescentes con cierta superioridad, sin valorar ni sus emociones ni sus ideas. Raro es el padre que nunca bromeado sobre las conductas de sus vástagos ante amigos o parientes.

Como a nadie le gusta que lo ridiculicen, Si tratamos sin respeto a las personas adolescentes, resulta lógico que se alejen. Y esto es peligroso, porque los adolescentes necesitan cada vez más espacio, pero aún precisan de una figura adulta de confianza que les sirva de referencia.

Motivos, mantras y límites La clave está en comprender que muchas de sus reacciones exageradas, cambios de humor e incongruencias se deben a la metamorfosis que vive su cerebro, sumada a una gran revolución hormonal. Acostumbrarse a un cuerpo que ha cambiado y no reconocen; manejar nuevos instintos difíciles de gobernar; aceptar que han perdido los privilegios de la infancia; buscar una nueva identidad; encajar en el grupo de iguales…. Son muchas tareas al mismo tiempo. ¿Quién no se sentiría abrumado, solo y perdido? Así que, repitan conmigo: "no tienen nada personal contra nosotros; es su cerebro". De hecho, debemos tratarlos con empatía y respeto; validar sus ideas y emociones; escucharlos, y dejarles espacio sin perderlos de vista. Así conseguiremos su confianza y nos daremos cuenta de que, pese a los desencuentros, vivir con adolescentes es un privilegio. No hay etapa más creativa e ilusionante, ni con tantas cosas por descubrir, aprender y experimentar. Entre ellas, los límites. Como adultos, nuestra obligación consiste en ponerlos; la suya, en tanto que exploradores, en buscar maneras de transgredirlos. De cómo lo hagan (si se atreven) depende su crecimiento futuro.