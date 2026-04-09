'Los Inmortales': la película que el Conejo Blanco de Alicia nunca entendió

Highlander (Los Inmortales) se estrenó en cines en 1986 y dio lugar a una saga de películas sobre unos guerreros muy especiales que solo pueden morir si son decapitados por otro ser de su misma raza.

A lo largo de la historia, estos guerreros se han enfrentado en duelos a muerte porque, como reza una frase icónica de la primera cinta (aquella que protagonizaron Christopher Lambert, Sean Connery y Clancy Brown) "solo puede quedar uno". Este último inmortal recibe, junto a una sabiduría y un poder inmensos, un premio paradójico: la posibilidad de una muerte natural.

Muchos filósofos, científicos y artistas han planteado la misma preocupación sobre lo terrible que sería la vida humana si lográsemos la inmortalidad. ¿Qué sentido tendría entonces? Desde que el mundo es mundo, nuestra especie no ha parado de reflexionar sobre el tiempo y su fugacidad.

En Educando emociones no iban a ser menos, y Yolanda Flecha y sus colaboradores dedican su tiempo a analizar este transcurrir.

¿Por qué recreamos el pasado? ¿Cómo podemos añorar lo que nunca ocurrió? ¿Por qué fantaseamos continuamente con el futuro? Y, sobre todo, ¿qué hacer para gestionar mejor el tiempo?

Hoy en día, pareciera que todos nos hemos convertido en el Conejo Blanco que Alicia encuentra al principio de su aventura en el País de las Maravillas. Es este personaje quien la introduce en el nuevo mundo y, ataviado con un chaleco y un gran reloj, no para de lamentarse porque "llega demasiado tarde".

El animal simboliza la obsesión por el tiempo y la rigidez existencial. De hecho, da nombre a un síndrome específico que refleja la ansiedad actual por no cumplir con nuestras muy apretadas agendas y por vivir en la multitarea incesante.

¿Qué es el tiempo? "¿Cuánto tiempo es para siempre?", pregunta Alicia en la versión cinematográfica de Disney. "A veces, solo un segundo", responde el conejo. La temporalidad es un concepto muy flexible, que depende de cada persona. Desde luego, el conejo Blanco y el protagonista de Highlander no lo entienden igual.