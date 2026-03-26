Instrucciones para dejar de ser un Grinch de la vida: menos queja, más protesta y responsabilidad

El Grinch es una criatura verde y solitaria que, desde lo alto del monte Crumpit, observa con gran resentimiento cómo los habitantes de Villa Quien festejan la Navidad. Así dibujó Dr. Seuss a este ser en su famoso cuento, Cómo el Grinch robó la Navidad. Pero lo cierto es que el personaje no odia esta efeméride en sí, sino los (¿superficiales?) sentimientos de felicidad que afloran en dichas fechas. Y todo fruto del trauma, del rechazo vivido cuando era niño y del que no ha querido --o no ha sabido-- salir.

En este nuevo pasaje de Educando Emociones, Yolanda Flecha se enfrenta a las fechas navideñas con un alto grado de malestar, del que le gustaría escapar. ¿Quién no se ha visto alguna vez en esta misma situación?

Expresar el malestar es sano y positivo, pero conviene no instalarse en el victimismo. Este terreno puede ser muy pegajoso y, si nos descuidamos, corremos el riesgo de cogerle gusto al dolor. Como le sucedía al Grinch, nos podemos llegar a acostumbrar a ese malestar y regodearnos en él.

Es por ello que debemos distinguir entre la queja legítima y aquella que no lo es y que solo busca justificar nuestra posición como víctimas. Aunque resulte paradójico, esta nos coloca en una posición de cierta superioridad moral, en la que aprendemos a vivir y a encontrarnos bien. Lo peligroso de ello es que nos impide evolucionar.

Yolanda y sus colaboradores analizan este reino tan pantanoso, en el que habitan el protagonista de Memorias del Subsuelo, de Fiodor Dostoyevski, o la antiheroína de Sick of Myself, de Kristoffer Borgli.

Instrucciones para salir del victimismo La clave está en protestar en lugar de quejarse, porque lo primero busca cambiar situaciones injustas; ser críticos y no criticones, y exigir resarcimiento en vez de repartir culpas. Y, de regalo, un truco para cambiar la actitud. ¿Qué tal si pasamos 21 días sin quejarnos? La neurociencia establece este período como el mínimo para adoptar nuevos hábitos. Puede ser el punto de partida de cara a asumir nuestra parte de responsabilidad y poder evolucionar.

Un diario emocional para hacerse preguntas Educando emociones es un podcast de RNE Audio escrito y presentado por Yolanda Flecha, quien crea los capítulos a modo de diario íntimo. Dirigido por Raquel Martín y con la realización y diseño de sonido de Juan Luis Martín, este espacio ayuda a los oyentes a hacerse preguntas. Es un diario con dudas e inquietudes cotidianas para, según su autora, entender lo que “pasa por nuestra cabeza” y “encontrar un lugar en el mundo”. Puedes escuchar todos sus episodios en RNE Audio. Instrucciones para salir del victimismo ¿Algunos consejos? Protestar en lugar de quejarse, porque lo primero busca cambiar situaciones injustas; ser críticos y no criticones, y exigir resarcimiento en vez de repartir culpas. Y, de regalo, un truco para cambiar la actitud. ¿Qué tal si pasamos 21 días sin quejarnos? La neurociencia establece este período como el mínimo para adoptar nuevos hábitos. Puede ser el punto de partida de cara a asumir nuestra parte de responsabilidad y poder evolucionar.