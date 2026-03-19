De Frida Kalo a Robe Iniesta. ¿Cómo educamos la resiliencia?

Ni resistencia, ni éxito social, ni fortaleza ni invulnerabilidad. El concepto de resiliencia lleva ya un tiempo de moda y, como toda idea que se populariza, existe el riesgo de banalizarla.

Bien está conocer que el ser humano tiene esta capacidad, pero debemos entenderla en toda su complejidad.

Por eso, este primer episodio de la cuarta temporada de educando Emociones busca adentrarse en las personalidades resilientes y en sus características.

Yolanda Flecha empieza su diario acordándose de la pintora mexicana Frida Kalo, que supo canalizar todo su dolor y sus problemas de salud en el arte.

Junto a sus colaboradores, Flecha recorre las enseñanzas del psiquiatra austríaco Víctor Fran, sobre cómo mantener la dignidad y la libertad interior en lo peor de los campos de exterminio nazi, y del neurólogo y también psiquiatra boris Cyrulnik, que estudió por qué algunos niños crecidos en orfanatos logran sobreponerse a sus traumas de infancia.

Fue este último quien difundió el término resiliencia y apuntó que, como tantas otras capacidades humanas, esta puede educarse y crecer a medida que se practica. Ahora bien, no es algo que se elija y, por tanto, a nadie se le puede exigir.

Conviene no confundirla ni con la dureza de carácter ni con la ausencia de dolor. Antes bien, el primer paso para trabajar la resiliencia implica aceptarnos como seres vulnerables.

El cantante Roberto Iniesta, 'Robe', durante un concierto en el Auditorio Miguel Ríos, a 25 de mayo de 2024, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid Ricardo Rubio / Europa Press

Nadie como el cantante y músico Robe Iniesta para hablar de fracaso, márgenes y fragilidad. Su música y sus letras demuestran con maestría cómo sobreponerse a las tragedias y crear belleza a partir del fracaso. Por eso, este capítulo termina con un regalo muy especial, en forma de canción y homenaje.