De Frida Kalo a Robe Iniesta. ¿Cómo educamos la resiliencia?
- Con la historia de esta pintora y las letras del cantante y compositor nos acercamos al concepto de resiliencia
- ¿Siempre se puede cre
- ar belleza a partir de un gran dolor? Descúbrelo en el primer capítulo de Educando emociones
Ni resistencia, ni éxito social, ni fortaleza ni invulnerabilidad. El concepto de resiliencia lleva ya un tiempo de moda y, como toda idea que se populariza, existe el riesgo de banalizarla.
Bien está conocer que el ser humano tiene esta capacidad, pero debemos entenderla en toda su complejidad.
Por eso, este primer episodio de la cuarta temporada de educando Emociones busca adentrarse en las personalidades resilientes y en sus características.
Yolanda Flecha empieza su diario acordándose de la pintora mexicana Frida Kalo, que supo canalizar todo su dolor y sus problemas de salud en el arte.
Junto a sus colaboradores, Flecha recorre las enseñanzas del psiquiatra austríaco Víctor Fran, sobre cómo mantener la dignidad y la libertad interior en lo peor de los campos de exterminio nazi, y del neurólogo y también psiquiatra boris Cyrulnik, que estudió por qué algunos niños crecidos en orfanatos logran sobreponerse a sus traumas de infancia.
Fue este último quien difundió el término resiliencia y apuntó que, como tantas otras capacidades humanas, esta puede educarse y crecer a medida que se practica. Ahora bien, no es algo que se elija y, por tanto, a nadie se le puede exigir.
Conviene no confundirla ni con la dureza de carácter ni con la ausencia de dolor. Antes bien, el primer paso para trabajar la resiliencia implica aceptarnos como seres vulnerables.
Nadie como el cantante y músico Robe Iniesta para hablar de fracaso, márgenes y fragilidad. Su música y sus letras demuestran con maestría cómo sobreponerse a las tragedias y crear belleza a partir del fracaso. Por eso, este capítulo termina con un regalo muy especial, en forma de canción y homenaje.
Un podcast en forma de diario
Educando emociones es un podcast de RNE Audio escrito y presentado por Yolanda Flecha, quien crea los capítulos a modo de diario íntimo.
Dirigido por Raquel Martín y con la realización y diseño de sonido de Juan Luis Martín, este espacio ayuda a los oyentes a hacerse preguntas. Es un diario con dudas e inquietudes cotidianas para, según su autora, entender lo que “pasa por nuestra cabeza” y “encontrar un lugar en el mundo”. Puedes escuchar todos sus episodios en RNE Audio.