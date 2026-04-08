Cultura 26 | Lo humano es bailar

El cuerpo como lenguaje, emoción y territorio creativo protagoniza esta conversación sobre la danza contemporánea. El debate reflexionará sobre la danza como expresión cultural y humana, su situación actual, los procesos creativos y su papel dentro de la cultura contemporánea. Participan Muriel Romero, Eduardo Guerrero, Luz Arcas y Belén Martí Lluch. Moderado por Natalia Sprenger.

Muriel Romero Directora de la Compañía Nacional de Danza y figura clave de la danza europea. Formada en Madrid, ha desarrollado una trayectoria internacional en compañías de prestigio, trabajando con el Bayerische Staatsballett y la Deutsche Oper Berlin. Desde 2000 explora nuevos formatos como artista independiente. Fundó el Instituto Stocos, integrando danza, ciencia e inteligencia artificial. Ha participado en proyectos europeos e investigaciones interdisciplinarias. Su trabajo une tradición, innovación tecnológica y proyección internacional.

Eduardo Guerrero Bailaor flamenco formado desde los seis años con grandes maestros. Graduado en Danza Española y con formación en contemporáneo y clásico. Ha trabajado con compañías de referencia como Eva Yerbabuena y Rocío Molina, y ha actuado en escenarios internacionales como el Bolshoi y el Guggenheim. Creador de espectáculos recientes como El manto y su ojo y Pulso Libre, destaca por un lenguaje propio que fusiona tradición y contemporaneidad. Es considerado una de las figuras más innovadoras del flamenco actual.

Luz Arcas Bailarina, coreógrafa y directora, Premio Nacional de Danza 2024. Fundadora de la compañía La Phármaco en 2009, ha creado obras recientes como Tierras raras y Morphine. Desarrolla proyectos escénicos internacionales y colaboraciones multidisciplinares, trabajando con compañías y teatros de Europa y América. También dirige escena y coreografía en ópera y teatro contemporáneo. Reconocida con múltiples premios, es autora de publicaciones sobre danza.