Cultura 26 | La realidad en viñetas
- Miércoles 22 de marzo a las 20.00 h en directo desde el Museo del Prado
- Participan Juanjo Cuerda, Yeyei Gómez, Alicia Palmer y Eneko de las Heras
- En directo en Radio 3 y en videostreaming en la web y la app de Radio 3
El humor gráfico y la ilustración como herramientas para interpretar y cuestionar la actualidad ocupan este debate. Esta mesa se centrará en el humor gráfico, la ilustración y la viñeta como herramientas de crítica social y análisis de la realidad contemporánea. Participan Juanjo Cuerda, Yeyei Gómez, Alicia Palmer y Eneko de las Heras. Moderado por Javier Alonso.
Juanjo Cuerda
Ilustrador y guionista vinculado a la revista El Jueves desde 2011, donde forma parte de su consejo de redacción desde 2014. Crea cómic de humor y aventuras, especialmente para público infantil, y es coautor de Las aventuras de Cecilia Van Helsing. Ha publicado obras como El destripador de películas y colabora en el programa Territorio 9 de Radio 3. Su trabajo combina humor, narrativa gráfica y divulgación del cómic.
Yeyei Gómez
Dibujante, grabadora y viñetista especializada en ilustración editorial y humor gráfico. Graduada en Diseño Gráfico, con especialización en grabado y estampación, su obra abarca ilustraciones, viñetas y proyectos editoriales expuestos en museos y festivales. Colabora regularmente en encuentros de ilustración y cómic y compagina su trabajo creativo con la docencia.
Alicia Palmer
Guionista y crítica de cómic, conocida por obras que abordan temas sociales desde una perspectiva crítica y feminista. Ha publicado títulos como Esclavas, Hombres Feministas y Una mujer, un voto, novela gráfica sobre el sufragismo español. Su trabajo se centra en el análisis de comportamientos sociales y en el uso del cómic como herramienta de reflexión.
Eneko de las Heras
Pintor, ilustrador y caricaturista con una trayectoria que se remonta a 1979. Ha publicado en prensa de Venezuela y España, colaborando con medios como El País, Público y El Jueves. Su obra destaca por el humor gráfico y la crítica política, caracterizándose por un estilo visual directo y potente. Es considerado una referencia en la viñeta crítica contemporánea.