Cultura 26 | La realidad en viñetas

El humor gráfico y la ilustración como herramientas para interpretar y cuestionar la actualidad ocupan este debate. Esta mesa se centrará en el humor gráfico, la ilustración y la viñeta como herramientas de crítica social y análisis de la realidad contemporánea. Participan Juanjo Cuerda, Yeyei Gómez, Alicia Palmer y Eneko de las Heras. Moderado por Javier Alonso.

Juanjo Cuerda Ilustrador y guionista vinculado a la revista El Jueves desde 2011, donde forma parte de su consejo de redacción desde 2014. Crea cómic de humor y aventuras, especialmente para público infantil, y es coautor de Las aventuras de Cecilia Van Helsing. Ha publicado obras como El destripador de películas y colabora en el programa Territorio 9 de Radio 3. Su trabajo combina humor, narrativa gráfica y divulgación del cómic.

Yeyei Gómez Dibujante, grabadora y viñetista especializada en ilustración editorial y humor gráfico. Graduada en Diseño Gráfico, con especialización en grabado y estampación, su obra abarca ilustraciones, viñetas y proyectos editoriales expuestos en museos y festivales. Colabora regularmente en encuentros de ilustración y cómic y compagina su trabajo creativo con la docencia.

Alicia Palmer Guionista y crítica de cómic, conocida por obras que abordan temas sociales desde una perspectiva crítica y feminista. Ha publicado títulos como Esclavas, Hombres Feministas y Una mujer, un voto, novela gráfica sobre el sufragismo español. Su trabajo se centra en el análisis de comportamientos sociales y en el uso del cómic como herramienta de reflexión.