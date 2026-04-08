Cultura 26 | Refugios de la cultura

Los espacios independientes y proyectos que sostienen la creación desde los márgenes son el eje de este diálogo. El debate tratará sobre los espacios independientes, la cultura alternativa y las iniciativas que funcionan como refugio y motor cultural fuera de los circuitos institucionales tradicionales. Participan Pela del Álamo, Ana Belén Santiago, Raúl Alonso y Belén García. Moderado por Cristina Moreno.

Pela del Álamo Cineasta, comisario y programador especializado en cine y artes visuales. Director del festival Curtocircuíto y del festival Márgenes en Madrid. Ha trabajado con reconocidos cineastas y artistas internacionales, y colabora con instituciones como Cineteca Madrid y La Casa Encendida. Ha sido jurado en festivales internacionales de cine. Director del documental N-VI y desarrolla nuevos proyectos cinematográficos.

Ana Belén Santiago Directora artística del Teatro del Barrio y gestora cultural. Responsable del Foro de Negocios de dFERIA, ha coordinado redes y circuitos internacionales de festivales escénicos. Impulsora del Nuevo Teatro Fronterizo junto a Sanchis Sinisterra, cuenta con experiencia en producción teatral y coproducciones internacionales. Su trayectoria combina gestión, creación y proyección internacional.

Raúl Alonso Editor y programador cultural, ingeniero con interés en filología y creación artística. Impulsor de proyectos como LaFonoteca y Brócoli Verbena. Fundador de Espacio Vacío, un espacio multidisciplinar artístico, ha promovido numerosas publicaciones en libros y formatos musicales. Su trabajo busca la transformación social a través de la cultura, defendiendo la creación como una forma de ciencia poética.