Los Planetas, Christina Rosenvinge, Judeline y Samuraï en Pirineos Sur 2026

Los Planetas, Christina Rosenvinge, Judeline, Samuraï y más artistas se suman a la programación de Pirineos Sur 2026. Entre el 9 y el 26 de julio, el escenario flotante de Lanuza y las montañas de Sallent de Gállego serán los auténticos protagonistas del cartel .

Las aragonesas Ester Vallejo y Elem se suman a una XXXIII edición diversa y abierta a distintos públicos. El festival oscense contará también con Rubén Blades, José González, Suede, Rufus Wainwright, Bomba Estéreo, Carlos Ares, Dani Fernández, Hens, Valeria Castro, Sanguijuelas del Guadiana, ETS (En Tol Sarmiento), La Fúmiga o La M.O.D.A.