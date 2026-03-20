Terrritorio 9 en la Feria del Cómic de Madrid

El viernes, 27 de marzo, Territorio 9 estará en directo desde las 15:00 de la tarde en la Feria del Cómic de Madrid, concretamente en el auditorio de la Casa del Lector de Matadero, con un programa especial celebrando la segunda edición del evento.

Conocemos todos las actividades y las interioridades de la feria con la comisaria de esta edición, Laura Barrachina. A continuación, hay que hablar de cómics, y lo vamos a hacer con la autora novel Marta Kaise, que presenta su primer trabajo, "La fábrica de papel". Terminaremos girando en torno al viaje que propone la feria por las principales ciudades del cómic en Europa con dos editoras, Marta Tutone de Liana y Catalina Mejía de Salamandra Graphic, para conocer cómo se traen a España obras desde Francia, Italia o Reino Unido, y cómo ven el cómic español en otros países. Además, conectaremos en directo con la feria para conocer cómo se está desarrollando y cómo lo están viviendo los asistentes y los libreros.

Os esperamos a todos en la Feria del Cómic de Madrid y, como siempre, a través de las ondas de Radio 3.