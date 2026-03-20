Las amigas en Club Doppler

¿Existe la incondicionalidad en la amistad? ¿Qué significa que una amiga te deje? ¿Qué lugar ocupa la amistad en nuestra vida actual? La amistad es una de las grandes cuestiones de la tradición filosófica occidental y queremos seguir reflexionando entorno a ella en la segunda edición del Club Doppler.

Raquel Congosto ('Amiga mía') y Nuria Labari ('La amiga que me dejó') han publicado dos obras cuya piedra angular es la amistad, pero sobre todo, el duelo. El silencio que queda detrás de una relación que pensabas que nunca acabaría, pero lo hace. Hablaremos con ellas de transitar estos duelos, de la importancia de las amigas y de la romantización de las mismas.

También conversaremos de esto con Miren Iza, Tulsa, que homenajeo a las amigas en 'Laguna', en su último disco 'Amadora'. Además, tendremos el placer de escucharla tocar en directo.

Únete a la segunda edición del Club Doppler en la Librería La Mistral, a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Queremos que participéis, así que no olvidéis vuestras preguntas. Si no puedes venir, también retransmitiremos el especial en streaming en la web y la app de Radio 3.