Calvin Harris, Dellafuente y hemlocke springs se incorporan al cartel de Bilbao BBK Live

El festival Bilbao BBK Live continúa ampliando el cartel de su edición de 2026, que celebrará su 20 aniversario los días 9, 10 y 11 de julio en Kobetamendi. Entre las nuevas incorporaciones destacan Calvin Harris y Dellafuente, dos de los nombres más esperados de esta edición.

El productor escocés llegará con un repertorio lleno de éxitos globales que han marcado la música electrónica de las últimas décadas. Por su parte, el granadino Dellafuente presentará un espectáculo especial para este verano, con un enfoque más orgánico centrado en su último trabajo y en su particular mezcla de géneros urbanos y tradición.

También se suman al cartel nuevas voces de la escena internacional como hemlocke springs, que debutará en España en el festival, y la banda británica Westside Cowboy, una de las promesas del indie rock actual.

Además, el festival incorporará propuestas especiales orientadas al ambiente de club, como Vampirina Club by Metrika & D.Basto y Hotcore Party: Taichu and Friends. Completan el anuncio La Paloma y BARRRK, reforzando la apuesta por el talento emergente y local.

La organización ha confirmado también que Carpetman no actuará finalmente tras anunciar una retirada temporal por motivos de salud mental.