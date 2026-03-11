Azkena Rock Festival anuncia su cierre de cartel

Azkena Rock Festival desvela hoy los últimos nombres de su 24ª edición, que se celebrará en Mendizabala (Vitoria-Gasteiz) los días 18, 19 y 20 de junio, y anuncia también la distribución del cartel por jornadas.

El cierre del cartel se completa con la confirmación del músico francés Carpenter Brut, maestro del synthwave mezclado con metal industrial presentando su último y recién estrenado álbum, Leather Temple.

Además, también visitarán Mendizabala Robert Finley, el veterano bluesman de Louisiana, apadrinado por Dan Auerbach, que hará parada en el festival antes de telonear a Black Keys en su gira europea, y Black Maracas en representación del garage‑rock psicodélico estatal más electrizante.

Con estas incorporaciones, la 24ª edición de Azkena Rock Festival reunirá cerca de 50 artistas, en una lista encabezada por Alice Cooper, Social Distortion y The Hives en la que el rock tiene representación en todas sus vertientes, combinando nombres consolidados con nuevas propuestas.