'Matilda', la triste historia de la niña protagonista durante el rodaje de la película

Matilda es uno de los grandes clásicos del cine de los 90 y una de esas películas familiares, perfectas para disfrutar en Navidad. Por eso, en Versus, el podcast dirigido por Pablo Tejeda que enfrenta novelas y sus adaptaciones en cine seleccionado este título, obra de Roald Dahl que en 1996 fue llevada a la gran pantalla bajo la dirección de Danny de Vito.

¿Qué diferencias hay entre libro y película? Como señalan en el nuevo episodio de Versus, una de las principales diferencias radica en la forma en que se tratan ciertos detalles del trasfondo de los personajes. En el libro, por ejemplo, la relación entre Matilda y la señorita Honey se desarrolla mucho más, incluyendo detalles específicos de cómo su padre y su tía la maltrataron cuando era niña. En la película, aunque se presenta este abuso, no se exploran con la misma profundidad narrativa; muchos de esos matices quedan reducidos a diálogos más breves o imágenes simbólicas en pantalla.

Otra diferencia importante está en la caracterización de los padres de Matilda. En el libro, los padres de Matilda son retratados como profundamente negligentes, egoístas y casi caricaturescos en su falta de inteligencia y valores. Si bien la película mantiene ese tono, la exageración de su estupidez y crueldad es aún más pronunciada y caricaturesca, probablemente para enfatizar la comedia visual del cine.

Ahora, la pregunta que se hace Pablo Tejeda en Versus es: ¿Cuál es mejor la película o el libro? Para dirimir esta espinosa cuestión ha contado con la presencia de la escritora Inés Martín Rodrigo, ganadora del Premio Nadal por y la directora de cine Paula Ortiz, que ha realizado películas como La novia o La virgen roja.

La tragedia de la actriz que daba vida a Matilda Tanto Inés Martín Rodrigo, como Paula Ortiz se sorprendieron al conocer el triste acontecimiento que sucedió durante el rodaje de la película de Matilda. La actriz que interpreta a Matilda, Mara Wilson, vivió una situación trágica en su vida familiar: su madre, Suzie Wilson, murió de cáncer de mama mientras la película se estaba filmando. Ese difícil momento marcó profundamente la experiencia de Mara. El equipo y, especialmente, Danny DeVito, quien se convirtió en un apoyo esencial para la niña. La película fue dedicada a la memoria de su madre, lo que convierte a Matilda no solo en una obra querida por el público, sino también en un tributo personal en la vida real de su joven protagonista.