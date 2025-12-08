'Trainspotting', ¿película o libro?: diferencias con la obra que "merecía venderse más que la Biblia"

Publicada en 1993, la obra de Irvine Welsh se convirtió, de forma inmediata, en uno de los mayores fenómenos de la literatura contemporánea. Transpotting fue un absoluto éxito de ventas, de la que la prensa más entusiasta llego a decir que "merecía vender más ejemplares que la Biblia". Solo tres años después de su publicación, el joven prodigio del cine inglés, Danny Boyle, la llevó al cine, engrandeciendo, aún más, su ferviente popularidad.

Ambientada en los años 90, sus protagonistas son un grupo de jóvenes desesperadamente convulsos a los que ni se les ocurre pensar en el futuro: saben que nada o casi nada va a cambiar, habitantes del otro Edimburgo, el que no aparece en los famosos festivales, capital europea del sida y paraíso de la desocupación, la miseria y la prostitución. Welsh escribe en el áspero, colorido, vigoroso lenguaje de las calles. Y entre pico y pico, entre borracheras y fútbol, sexo y rock and roll. Un universo que Boyle supo retratar en la gran pantalla, con Ewan McGregor dando vida a Mark Renton y con algunos cambios sustanciales.

Ahora, la pregunta que se hace Pablo Tejeda en Versus es: ¿Cuál es mejor la película o el libro? Para dirimir esta espinosa cuestión ha contado con la presencia de Fernando Navarro, escritor de novelas como Algo que sirva como luz o Todo lo que importa sucede en las canciones, y el cineasta Borja Soler, director y guionista de La Ruta.

Un soundtrack musical que encumbró al Britpop El boom del britpop le debe más al cine y la literatura que a todos los riff de Blur y Oasis juntos. La respuesta está en Trainspotting. El soundtrack que salpica buena parte de los textos de Wesh -y que suenan en la película de Boyle- introdujo a millones de personas, en todo el mundo, en el Britpop, el rave y el new wave. Es imposible no asociar el tema Born Slippy con otra imagen que no sea la de Mark Renton (interpretado por Ewan McGregor) corriendo sin freno por las calles de Edimburgo en Trainspotting. Pulp, Blur y, sobre todo, el Lust for Life de Iggy Pop. Un track que recoge toda la actitud juvenil y desafiante de aquel momento y aquel lugar, al que también se suma su Nightclubbing, una canción llena de ironía e indiferencia que resumía la reticencia de Renton a ser arrastrado por la corriente de sus amigos.