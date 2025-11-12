'El sótano' de Radio 3 en el Amua de Hondarribia

Quinta edición del Amua, festival de cortometrajes musicales y cita cultural en la localidad guipuzcoana de Hondarribia, que se celebra entre el 13 y el 15 de noviembre. El Sótano regresa un año más para ofrecer un programa desde el auditorio.

En esta ocasión, charlaremos con Juancar y Marcos García, padre e hijo al frente de la histórica tienda de discos y promotora Bloody Mary. Desde Irún, este negocio familiar lleva 35 años dinamizando la música de la región y apoyando a la escena local. Todo un ejercicio de identidad propia, supervivencia y adaptación.

El plato fuerte lo pondrán The Excitements. Formados en 2009, con cinco álbumes editados y habiendo ofrecido conciertos en más de 20 países, la banda barcelonesa es una de las mejores formaciones de soul a este lado del Atlántico. Con la sensacional cantante franco-camerunesa Kissia San al frente, llegarán presentando su último disco, Hard Times.

La entrada es libre hasta completar aforo con invitaciones en: https://tickets.kutxabank.es/#/es/detalle/2025111RADIO3@Janto_KB/ITSAS