Radio 3 en la Fira Trovam de Castellón

Una vez más, Radio 3 se traslada a Castellón, a una nueva edición de la Fira Trovam, un evento serio y necesario no solo para la industria de la música de la comunidad valenciana sino para la de todo el país.

El resto es ruido ofrecerá un especial de una hora este viernes 14 de noviembre a las 21:00h. Analizaremos lo más destacado de la Fira y hablaremos con los protagonistas más relevantes, entre ellos el director, Armand Llácer, y algunos destacados agentes internacionales.

Tendremos, asimismo, acústicos del icónico Miquel Gil y las danesas Dôtre.

El viernes 14 de noviembre entre las 21.00h y las 22.00h, especial El resto es ruido desde Castellón en la Fira Trovam.