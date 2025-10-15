Radio 3 Extra estrena 'Crema & Nata', un videopodcast cultural
- Cada semana Natalia Sprenger entrevista a artistas cuyo trabajo está siendo relevante y hermoso
- Ya disponible el primer episodio, con la cantante Ede como protagonista
Radio 3 Extra estrena un nuevo videopodcast dedicado a la cultura y a las personas que la desarrollan. Crema & Nata, presentado por Natalia Sprenger, busca poner en valor a aquellos artistas que están desarrollando proyectos cuya creatividad, forma de trabajar y relevancia merecen tu atención. En este nuevo espacio conocerás a personas de gran interés cultural de distintas disciplinas artísticas y, si ya les conocías, tendrás la oportunidad de saber mucho más sobre ellos, ellas y elles.
Entre la 'crème de la crème' escogida para este nuevo espacio están la dramaturga, actriz y directora Andrea Jiménez (ganadora de dos Premios Max 2025 por 'Casting Lear'), el productor, compositor y músico Roy Borland, el actor, dramaturgo y músico Nao Albet, el artista multidisciplinar y performer Matías Umpierrez o el escritor y poeta Ángelo Néstore, entre otros. Además, cada capítulo de Crema & Nata está grabado en un lugar diferente, escogido por cada artista, para saber dónde se sienten mejor y por qué.
Ede, la primera 'Crema' de Radio 3 Extra
La artista escogida para el estreno de Crema & Nata es la cantante Ede. Conocida por su anterior disco, Lucero, Ede tiene una forma propia de crear, llena de sensibilidad, belleza y honestidad. Además, Ede busca rodearse de buena compañía, darse sus tiempos y explorar todas las luces y sombras que la conforman.
De esa exploración está surgiendo su nuevo trabajo FieraLinda, un disco del que vamos conociendo singles de dos en dos, ya que cada canción tiene otro tema que sirve de contrapunto, como "Deseo" y "Mujer de agua" o "La vereda" y "Mirlo Pardo".