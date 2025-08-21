Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Radio 3
Domingo 24 de agosto

El soul de Maspalomas en Radio 3

  • Podrás escucharlo el domingo 24 de agosto de 20:00 a 22:00 h.
Actuación musical en directo con cantante en mono plateado, iluminada por focos azules y blancos. Se observa el logo de Radio 3 en el escenario.
RADIO 3
  • Facebook
  • X
  • Bluesky
  • WhatsApp
  • La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
  • El contenido ha sido guardado en su lista

El especial del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival reúne las actuaciones más destacadas de artistas internacionales que hicieron vibrar al público bajo el cielo de Maspalomas, como Gisele Jackson and The Shu Shu's, Lili Rounds, J.P. Bimeni and The Black Belts, Dani Mc Ghee y la Rick Hutton Band, entre otros.

Con este especial, la radio se convierte en escenario para llevar la magia del soul directamente a los hogares y recordar que, en Maspalomas, la música siempre suena más fuerte.

Radio

anterior siguiente
Es noticia: