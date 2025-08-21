El soul de Maspalomas en Radio 3

El especial del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival reúne las actuaciones más destacadas de artistas internacionales que hicieron vibrar al público bajo el cielo de Maspalomas, como Gisele Jackson and The Shu Shu's, Lili Rounds, J.P. Bimeni and The Black Belts, Dani Mc Ghee y la Rick Hutton Band, entre otros.

Con este especial, la radio se convierte en escenario para llevar la magia del soul directamente a los hogares y recordar que, en Maspalomas, la música siempre suena más fuerte.