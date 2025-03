La ONG Refugees in Libya, atacada con un software espía

Ante la mirada impermeable de las costas europeas hay voces, como la de David Yambio, que rompen el silencio entre dos continentes: "En Libia se están violando derechos humanos y la Unión Europea es responsable", asegura el activista David Yambio al micrófono de RNE. Lo sabe porque lo ha vivido y porque la ONG que preside y de la que es cofundador, Refugees in Libya, trabaja recogiendo denuncias de cientos de personas que aseguran estar siendo torturadas por migrar. Los testimonios que hay en su teléfono son de gran valor para las investigaciones de la Corte Penal Internacional y, parecen serlo también, para quienes intentan silenciarlos. El dispositivo de Yambio ha sido atacado con un software espía "dirigido directamente por quien es y lo que hace". No sabe quién está detrás, "pero lo están investigando", asegura.

Yambio fue alertado con un mensaje muy llamativo en color rojo, en la pantalla de su dispositivo, que le informaba del ataque. "Me decía que tomase todas estas advertencias muy en serio, porque saben lo que está sucediendo y que no pueden especificar qué gobierno o en qué país me tienen en la mira y tratan de comprometer mi teléfono", cuenta Yambio. "Por mi parte no hay ningún problema en entregar todo este material, incluso puedo dar mi teléfono voluntariamente, en él no hay nada más que sufrimiento humano", continúa.

Según Refugees in Libya, hay cerca de un millón de personas refugiadas que están en peligro en el país. Naciones Unidas ha registrado detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de migrantes, además de un creciente número de muertes bajo custodia, con 15 casos confirmados desde marzo de 2024. La ONU reconoce haber documentado torturas y tratos crueles también hacia menores.