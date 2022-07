Fue Emma Goldman, una feminista de la primera mitad del siglo XX, la que contestó a un compañero que la criticaba por bailar. Bailar era poco serio, poco revolucionario. Y Emma le respondió con esa frase que sigue vigente: “Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa”. Sin canciones, sin música, no hay revolución. Y en ese inicio de revolución LGTBI que fueron las revueltas de Stonewall Inn, origen del Orgullo en todo el mundo, se dice que sonaba Over the rainbow (1939), de Judy Garland.

Así empezamos el programa especial Mil veces sería yo que, de modo particular, recorre la historia de la música española para buscar algunas canciones que han contribuido a crear una comunidad cultural LGTBI+. Ya puedes ver el videopodcast en RTVE Play.

Desde Doña Concha Piquer allá por 1933 hasta nuestro días con artistas como Miss Caffeina, Maria Pelae o Samantha Hudson, hemos pasado de insinuaciones veladas al amor entre personas del mismo sexo a canciones y reindivicaciones explícitas. Está necesidad de libertad y el derecho a ser marque la mayor parte de las canciones que reconocemos como himnos. Un arco de más de 40 años en los que el colectivo ha usado la música como un lugar de encuentro y reconocimiento.

El podcast, que podrás escucharlo este viernes a las 20h en Radio 3 y Play Radio toma prestada y reinventa una frase del mítico artista y activista barcelonés José Pérez Ocaña, que al ser preguntado si no se arrepentía de su forma de ser, por mostrarse visible en un momento histórico tan complejo como el final de los años 70 contestaba: ”Cómo voy a ser un error de la naturaleza, me encuentro y me encanta y mil veces que naciera mil veces como soy”.

El programa está conducido por Paco Tomás, periodista y director de Wisteria Lane en RNE, cuenta con el guion de César Vallejo, director de documentales y, junto a ellos,Valeria Vegas, periodista, guionista, y que acaba de sacar un recopilatorio de música LGTBI, “Libérate”. Agustín Cascales, redactor jefe de la revista Shangay, dj y experto musical. Y Rocío Saiz. Actriz, cantante, y con álbum en el mercado, “Amor amargo”.

Y como es imposible hablar de todos los artistas españoles que han contribuido desde su música a hacer un mundo más justo e igualitario en defensa de la diversidad, valga el propio programa como un reconocimiento a su valor.