Un recorrido por la historia de la música española para buscar algunas canciones que han contribuido a crear una comunidad cultural LGTBI+.

Desde doña Concha Piquer allá por 1933, hasta nuestros días con artistas como Miss Caffeina, Maria Pelae o Samantha Hudson, hemos pasado de letras con insinuaciones veladas al amor entre personas del mismo sexo a canciones y reindivicaciones explícitas. Esta necesidad de libertad y el derecho a amar a quien cada uno quiera marcan la mayor parte de las canciones que reconocemos como himnos. Un arco de más de 40 años en los que el colectivo ha usado la música como un lugar de encuentro y reconocimiento.

El programa toma prestada y reinventa una frase del mítico artista y activista barcelonés José Pérez Ocaña que al ser preguntado si no se arrepentía de su forma de ser, por mostrarse visible en un momento histórico tan complejo como el final de los años 70, contestaba: "Cómo voy a ser un error de la naturaleza, me encuentro y me encanta y mil veces que naciera mil veces como soy".

Conducido por Paco Tomas, periodista y director de Wisteria Lane en RNE, cuenta con el guion de César Vallejo, y junto a ellos, Valeria Vegas, periodista, guionista, y que acaba de sacar un recopilatorio de música LGTBI, “Libérate”. Agustín Cascales, redactor jefe de la revista Shangay, dj y experto musical. Y Rocío Saiz. Actriz, cantante, y con álbum en el mercado, “Amor amargo”.