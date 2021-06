Juan Pablo Horcajada: "Els ingressos són de gent que no s'ha vacunat"

El cap de Servei de Malalties Infeccioses l'Hospital del Mar, Juan Pablo Horcajada, explica que tornen a tenir ingressos hospitalaris arran de la irrupció de la variant Delta, després d'haver passat per alguns dies sense cap ingrés: "Ara tenim gent més jove, tirant cap a quaranta anys, però no jove de vint anys". El Dr. Horcajada ens detalla que els ingressos actuals són de persones que no s'han vacunat "perquè no ha volgut o per circumstàncies complexes", afegeix que hi ha persones que no han entrat a l'UCI perquè ja havia rebut la primera dosi de la vacuna.

"Hem d'arribar al 70% o més de població vacunada" El Dr. Horcajada alerta que hem de preocupar-nos de la variant Delta perquè és molt més contagiosa, hi encara hi ha molta gent sense vacunar i molta gent amb només la primera dosi de la vacuna. El cap de Servei de Malalties Infeccioses l'Hospital del Mar explica que no sembla que la variant Delta sigui més virulenta o que produeixi més gravetat: "Afecta més gent que la variant britànica i augmenta estadísticament la possibilitat de tenir més casos greus".

“Els vacunats els costa més transmetre el virus” Amb relació a la fi de l'estat d'alarma i la fi de l'obligatorietat de portar la mascareta a exteriors, el Dr. Horcajada alerta que hi pot haver la sensació que la pandèmia ja s'ha acabat i no és cert: "La mascareta a l'exterior encara no ha tingut conseqüències. Cal fer la distinció a on podem treure-les. L'oci nocturn està influint. És massa d’hora per aixecar la guàrdia". Afegeix que ara mateix la població d'entre 16 i 29 anys és la franja més exposada: "Tenen més contagis i pot ser qui més vehiculació del virus provoqui".