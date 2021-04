Entrevista a Lluna Vicens, autora del llibre 'Mercancía Robada'

Lluna Vicens ha escrit "Mercancía robada" una novel·la autobiogràfica que narra la seva vida quan tenia divuit anys i va ser captada per una xarxa de proxenetes i obligada a exercir la prostitució. L'escriptora explica com va anar a una suposada entrevista de treball, per acabar en mans d'una organització que la va obligar a prostituir-se. És una història real de Lluna Vicens que trenta-tres anys després, decideix explicar-la en el llibre.

"Els clients no estan pagant el servei, estan pagant el viatge per portar a alguna altra noia". El 1988, va sortir de Barcelona cap a Saragossa en tren per fer una formació de guia turística, però la realitat va acabar sent una altra molt diferent: "Vaig veure l'anunci en un diari i vaig anar fins a Passeig de Gràcia perquè em fessin l'entrevista. Jo només anava a fer una formació per al treball." La Lluna explica que no va sospitar de res: "Em vaig despertar i vaig dir "què està passant?". No tenia sabates i la meva bossa amb els diners i la documentació havien desaparegut. No tenia res".