Dr. Manuel Juan: "No s'ha mort ningú de covid19 després de ser vacunat"

El responsable del servei d'immunologia de l’Hospital Clínic, el Dr. Manuel Juan, ha explicat que no es té constància que s’hagi mort cap persona de coronavirus un cop ha estat vacunada: "En canvi cada dia s’estan morint molts pacients que no han estat vacunats”. En aquest sentit el Dr. Juan ha lamentat que s'hagi aturat la vacuna amb Astra-Zeneca i s'ha preguntat pels motius: “Cada dia mor molta gent. Quin ha estat el benefici d’aquesta aturada?”.

El Dr. Manuel Juan considera que ens haurem de plantejar en un futur "què hem fet malament" amb les vacunes, i per què no tenim una manera de produir-les de manera més ràpida. El debat sobre la seguretat de la vacuna d'Astra-Zeneca ha estat aprofitat segons el Dr. Juan, per amplificar la informació negativa, una tendència que ha dit, utilitzen molts periodistes: "La vacuna d’Astra-Zeneca té una efectivitat contrastada, si bé l'Agencia nord-americana del Medicament (FDA) ha posat algunes pegues, ha dit, no s’ha mort cap persona vacunada i en canvi, cada dia s’estan morint molts pacients afectats pel coronavirus.

Amb relació al període de protecció davant del coronavirus, el responsable del servei d'immunologia de l'Hospital Clínic, ha dit que "ara ja com a mínim sabem que serà d'un any, que és el temps que ha passat" i ha afegit que no és d'esperar que amb la vacuna sigui diferent: "L'error que estem fent tots és que ens basem que la resposta immune són els anticossos si no un tipus de resposta immune: limfòcit T".