En Directe a Ràdio 4 - Andrés Rueda: "Que les noves variants no siguin cavalls de Troia"

Hem parlat amb el president d'ASCAD i coordinador de l'associació estatal de directors i gerents en l'àmbit de residències, Andrés Rueda, que ha demanat prudència davant l'entrada de noves variants del coronavirus a les residències: "Una nova soca pot ser devastadora". Andrés Rueda ha dit que estan preocupats pels pocs casos de treballadors que, havent rebut les dues dosis de la vacuna, donen positiu al PCR.

Els responsables de residències de gent gran reclamen ara que l'administració apliqui un principi de prudència, que passa per més eficàcia, més informació i més transparència: "Nosaltres, les residències, també formem part del sistema per fer front a la pandèmia". Amb relació al nombre de vacunes a les residències catalanes, el president d'Ascad ha dit que ja estan vacunats el 97-98% de treballadors com de residents.