En Directe a Ràdio 4 - Arcadi Oliveres: "El capitalisme s'ha de destruir immediatament"

Arcadi Oliveres, economista referent de les lluites socials i el decreixement econòmic, presenta el seu darrer llibre, "Paraules d’Arcadi: Què hem après al món i com podem actuar". Diagnosticat amb una malaltia incurable, és el testimoni de cinquanta anys de compromís amb els més febles.

S'ha mostrat agraït per tantes expressions d'admiració i estima que ha rebut des que es va saber el seu delicat estat de salut , i alhora espera que el seu llegat sigui la voluntat de canviar un món "injust i ferotge, que s'ha de fer més amable" . Fidel al seu esperit de lluita per les seves idees, ha denunciat la venda d'armes al Iemen per part de l'Estat espanyol, ha definit com "corruptes" totes les monarquies i ha descrit la pena de mort com "un crim d'estat" .

"Hi ha problemes molt més greus que la pandèmia"

Referint-se als problemes del present, ha limitat la gravetat de la pandèmia: "hi ha problemes com la fam, les guerres i la manca d'accés a aigua potable i medicines que maten milions més que la covid". Reconeix, això sí, que és una situació greu i que mai s'ha de posar la salut per davant de l'economia. En aquest sentit, ha apostat per nacionalitzar totes les farmacèutiques.

Ha tingut paraules elogioses per la política, que és qui "ha d'arreglar les coses". També ha insistit en que a Espanya no hi ha llibertat d'expressió referint-se al cas Pablo Hasél, i ha demanat als joves que no marxin, que es quedin per canviar les coses i que lluitin per "destruir el capitalisme immediatament".

Finalment, ha expressat la seva felicitat per haver pogut estar implicat en la lluita per la pau social i el repartiment de la riquesa, i ha definit la seva etapa a Justícia i Pau com "tocar el cel amb els dits".