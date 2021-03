En Directe a Ràdio 4

L'exdirector d'Acció Sanitària en Situacions de Crisis de l'OMS, Daniel López-Acuña, considera que al juliol no haurem recuperat "l''antiga normalitat'. López-Acuña ha demanat no avançar-se a l'hora de relaxar les mesures per fer front al coronavirus: "És prematur relaxar mesures ara, hi ha repunts en diversos països d'Europa. El més prudent és no incentivar la mobilitat, per no incrementar les incidències". L'exresponsable de la OMS ha afegit que ara és un moment delicat en el qual caldria estendre i fins i tot aprofundir l'estat d'alarma.



L'exdirector d'Acció Sanitària de l'OMS també ha donat un avís als governs per intensificar el ritme de vacunació, com la mesura de més abast per fer front a la pandèmia: "És un moment per avançar amb la vacuna en els grups més vulnerables". Amb relació a les alertes sanitàries pels possibles efectes adversos de la vacuna d’Astra Zeneca, López-Acuña s’ha mostrat cauta: “Los efectos de trombosis no pueden ser asociados a la vacuna”.