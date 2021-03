En Directe a Ràdio 4 - La pandèmia ha alentit els processos d'adopció

La directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA), Agnès Russiñol, ha explicat que els processos d’adopció internacionals segueixen el seu curs, tot i que hi ha un cert alentiment del procés, en part per la pandèmia. Russiñol ha detallat que quan va esclatar la pandèmia, hi havia 17 famílies a Catalunya pendents de l'últim tràmit, el de viatjar per anar a conèixer els seus fills: "Catorze ja han anat a buscar els seus fills i tres estan a l'espera, dues de la Xina i una de Filipines que encara mantenen restriccions d'entrada al país.

La directora general de l'ICAA ha dit que sí que han caigut les sol·licituds d'inici d'una adopció internacional, de 236 sol·licituds que hi va haver el 2019, al darrer any n'hi ha hagut 148. Russiñol ha dit que és un fenomen global, no només relacionat amb la pandèmia, sinó que ara molts països apliquen amb més rigor el 'principi de subsidiarietat' procurar que els nens es quedin al seu país a l'espera d'una adopció local: "Ara hi ha menys nens i de més edat".

També hem parlat amb la Núria Gómez, que fa quinze dies que té assignat un infant, el 'Salvador' i ha de viatjar a Bolívia: "L'adopció és una carrera d'obstacles". Ha explicat que la primera sol·licitud la vam fer el juny del 2015. Viatjaran els pròxims dies i hauran d'estar a Bolívia un mes i mig o dos fins que no s'acabi els tràmits per l'adopció definitiva.