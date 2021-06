Biaix de gènere i trastorns menstruals en la vacunació

Entrevista a la catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat d'Alacant, María Teresa Ruiz Cantero, que considera que els estudis sobre els efectes de la Covid-19 entre les persones no destaquen les diferències entre gèneres. Per la Dra. Ruiz Cantero en un primer moment de la pandèmia es va detectar un major ingrés d'homes als centres hospitalaris si bé, hi va haver més mortalitat "sota sospita de Covid" entre les dones: "Els que hem estudiat la pandèmia des de la perspectiva de gènere, detectem que durant el confinament hi ha hagut 'infradiagnòstic' en les dones que requereix atenció".

Les dones estan més exposades a la "Covid persistent" Els estudis publicats permeten determinar, segons la Dra. Ruiz Cantero que la Covid-19 afecta les dones l'aparell digestiu, el neurològic o el cutani, o que les dones són el col·lectiu més afectat per la simptomatologia de la Covid-persistent. La catedràtica ha reclamat al ministeri de Sanitat informació diferenciada per gènere, que si havien publicat els primers mesos de la pandèmia, però que després, van eliminar. Per això la Dra. Ruiz Cantero va engegar una campanya per reclamar aquesta informació: "Ara sembla que el Ministeri publicarà aquesta informació per gènere tal com estableix la llei".