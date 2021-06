En Directe a Ràdio 4 - Brot de Bronquiolitis

Entrevista el Dr. Juan José Garcia, cap del servei de Pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu, que considera que el brot actual és un efecte col·lateral de la covid-19, perquè quan hi ha hagut molt virus SARS-CoV-2 circulant, han disminuït els casos de bronquiolitis: "Hi ha altres virus que ocupen aquest lloc, conjuntament amb uns nens que no s'havien contagiat a l'hivern i ara tenen el contacte amb el virus".

Dificultats per respirar amb el biberó El Dr. Juan José Garcia considera que és aviat per dir si els casos que ara estan detectant-se són més greus, però la sensació que tenen els pediatres és que no representa un pic tan important com ho és a l'hivern: "sembla que no arribem a aquests nivells". Els símptomes segons ha explicat el cap de Pediatria de Sant Joan de Déu, són mucositat i tos, hi ha nens que respiren de pressa i tenen dificultats per respirar en l'alimentació, quan han d'aturar la ingesta amb el biberó per a poder respirar.