En Directe a Ràdio 4 - Entrevista a Laia Pérez, infermera de la fundació Arrels

La infermera de la Fundació Arrels, Laia Pérez, ha explicat al programa 'En directe a Ràdio 4' que han demanat a l'administració poder vacunar al col·lectiu dels 'sense sostre' amb la vacuna de Janssen, perquè és una vacuna monodosi i això ens facilita localitzar-los. Tenim un cens d'unes 1.200 persones que no sempre dormen al mateix lloc, a més sempre hi ha desnonaments, que fan que vagi a l'alça aquest col·lectiu de persones sense llar i després hi ha tot un grup de gent sense documentació, que no disposen ni de targeta sanitària.

Laia Pérez explica que des de la Fundació Arrels han posat tots els mitjans de que disposen al servei de l'administració per poder vacunar a aquestes persones: "Que els que puguin vagin al centre de salut i si no, nosaltres apropar-nos amb educadors, treballadors socials i sanitaris que poden anar on es trobin aquestes persones sense llar.