El director y guionista, Rafa Russo, vuelve a ponerse detrás de la cámara tras una temporada en la que ha trabajado en el guion de varias películas y nos lleva al convulso Montevideo de 1972, el año previo a la dictadura militar, en El año de la furia en el que analiza la antesala del horror, los acontecimientos que llevaron a Uruguay hacia el precipicio del totalitarismo. Charlamos con él en De película y con dos de los interpretes de esta historia Alberto Ammann y Martina Gusman quienes nos cuentan cómo son sus personajes en esta historia que cuenta con la participación de RTVE.





Esta semana, también conocemos los orígenes de una de las villanas más famosas y elegantes del universo Disney, Cruella de Vil, a quien da vida Emma Stone en una precuela en acción real de 101 Dálmatas titulada Cruella dirigida por Craig Gillespie.

Y si lo que prefieren un thriller de acción con mucha violencia y humor negro, ya pueden ver en la cartelera la última colaboración entre el cineasta Guy Ritchie y el actor JasonStathan, Despierta la furia.





Otro de los grandes nombres de la cartelera en el que profundizamos es el de Kevin Costner, protagonista de Uno de nosotros, un drama familiar escrito y dirigido por Thomas Bezucha que se basa en la novela Let Him Go de Larry Watson.



