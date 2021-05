Entre 1964 y 1984 países como Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, Paraguay o Nicaragua sufrieron dictaduras militares, lo que ha dado lugar a un subgénero de películas sobre el tema. Pero el cine no ha mostrado demasiado interés por la dictadura uruguaya (1973-1985). Ahora Rafa Russo, guionista de películas como Lluvia en los zapatos, La decisión de Julia o Remember me, dirige El año de la furia, una cinta hispano-urugaya, que está ambientada en el año que precedió a al golpe de estado militar. Una gran historia sobre la dignidad humana que se estrena este viernes 28 de mayo en cines y que cuenta con la participación de RTVE. Hemos hablado con el director y dos de los protagonistas: Alberto Amán y Daniel Grao.

“Quería hablar sobre la dictadura uruguaya por varias razones -asegura Rafa Russo-. Soy español, de padres argentinos, y me interesa mucho Uruguay porque siempre ha estado a la cabeza de la defensa de los derechos humanos y las libertades en Sudamérica. Y quería indagar en cómo un país tan ejemplar en ese sentido pudo acabar deslizándose por ese precipicio del totalitarismo. También es un país muy poco tratado cinematográficamente porque ha quedado aplastado entre dos gigantes: Argentina y Brasil".

Además, según Rafa-, la película es diferente a las que hemos visto sobre dictaduras en Latinoamérica: tenía muy claro que no quería hacer una película didáctica ni panfletaria, sino una historia de personajes y emociones. Y trasladar el punto de vista a la gente de la calle, con un abanico bastante amplío de personajes, que nos permitiese ver las diferentes decisiones de cada uno. Y ver cómo esa bala del miedo va paralizando a toda la ciudadanía".

"Pero -continúa-, quería contar esa historia no solo desde el lado de los oprimidos, sino también desde el lado de los opresores. Descubrir como funciona esta máquina del mal tan bien engrasada y ver, a través del personaje de Rojas (un militar al que interpreta Daniel Grao), como alguien normal cruza la frontera moral de la tortura y como convive con ello. Porque los que ejecutan esas órdenes son seres humanos que se miran al espejo todas las mañanas. Quería mostrar ese punto de vista porque no es habitual en este tipo de películas".

La película se titula "El año de la furia" porque es así como se conoce a 1972, el año anterior al golpe de estado militar. "Quería ambientarlo en ese año porque pienso que la antesala del horror es más interesante que el horror en sí -asegura rafa-. Ya hemos visto muchas películas sobre las dictaduras. Por ejemplo, ahora cuando veo películas sobre el nazismo prefiero ver cintas que hablen sobre los años precedentes, porque te ayudan a entender cómo se pudo llegar a esa situación tan extrema. Y ver como ese miedo, que es el arma más poderosa que tienen los fascistas, se apodera poco a poco de la sociedad y la va paralizando. Creo que eso es muy interesante de contar".

La amistad de dos humoristas enfrentados a la dictadura

La película está ambientada en el convulso Montevideo de 1972, mientras el país se despeña irremisiblemente hacia el precipicio de la dictadura, Diego (Alberto Amman) y Leonardo (Joaquín Furriel) son dos guionistas de programa de humor de televisión que luchan por mantener su integridad ante las presiones de sus superiores para que rebajen el tono de sus mordaces sátiras políticas y eviten ofender a los altos militares que se están apoderando del control del país.

"Diego es un guionista recién llegado a un famoso programa de humor -nos cuenta Alberto Amman-, que tiene la suerte de colaborar con un escritor y humorista veterano (Leonardo) al que admira muchísimo. Diego vive en una pensión regentada por Emilia (Maribel Verdú) y donde está Jenny (Sara Sálamo). Es decir, está rodeado de mujeres que le tratan de maravilla y en un momento muy feliz de su vida. Pero, de pronto, empieza a intuir el ascenso de los militares. Al principio bromea sobre el tema, de una forma bastante inocente. Aunque su compañero Leonardo, que tiene más experiencia, empieza a sospechar lo que se les viene encima".

"Pero Diego -añade- empieza a ver también los nubarrones y a preocuparse, porque no sabe lo que está pasando. Y la situación lo empieza a poner en el brete de tener que tomar una decisión, que es algo que no quería hacer. Pero la vida le obliga y tendrá que decidir de qué lado está".

01.33 min Clip de 'El año de la furia', una película sobre la dictadura uruguaya dirigida por Rafa Russo

En este tipo de películas los protagonistas suelen ser periodistas. Por eso le preguntamos a Alberto qué cree que aporta el que sean dos humoristas: "Creo que es algo original y que da frescura a la historia. El periodista tiene una responsabilidad política, sobre todo hoy en día, en que los medios de comunicación pertenecen a grandes grupos de inversionistas con mucho poder e intereses muy concretos. Mientras que poner a un humorista aporta humor, que es una herramienta crítica muy importante y que puede pasar desapercibida aunque sea una herramienta muy poderosa para combatir las injusticias".

En estas películas, sobre todo en las americanas, muchos personajes acaban convertidos en héroes. Pero no es el caso del interpretado por alberto: "Mi personaje no es un héroe ni quiere serlo -asegura-.Quiere ser bueno en lo suyo: ser un buen escritor y humorista. Se ve capaz de triunfar como humorista, de tener una familia y una vida normales... algo que anhelamos todos. Pero Diego no es una persona que busque poder, ni prestigio, ni quiere ser un mártir. Pienso que todos los personajes de esta película son muy humanos, lo que les acerca a nosotros. El héroe norteamericano que todo lo puede no existe en la realidad y no hay forma de poder identificarse con él. Yo no conozco a nadie así. Por eso me parece un acierto humanizar a los personajes".

"Además, todos los protagonistas de la película toman una decisión muy distinta a la del resto de personajes -añade-. El espectador tendrá que meditar mucho sobre esas decisiones de cada personaje":