Esta semana, en De película, el cineasta Fernando Colomo nos muestra cómo es el Poliamor para principiantes en una comedia, con participación de RTVE de la que hablamos con él y con una de sus protagonistas, Toni Acosta. Ella y Karra Elejalde dan vida a un matrimonio con un hijo de 28 años que trata de ser youtuber y que se enamora perdidamente de una joven poliamorosa lo que tiene consecuencias imprevisibles para los tres.

Otro de los estrenos con sello español en el que nos detenemos en el programa es Mía y Moi, protagonizado por Bruna Cusí, Ricardo Gómez, Eneko Sagardoy y el actor de origen galés, Joe Manjón. Ha sido el encargado de clausurar el festival Lo que viene donde hemos podido charlar con su director Borja de la Vega quien debuta en el largometraje con esta historia que gira en torno a dos hermanos y el novio de uno de ellos, que se refugian en una casa familiar tras perder a su madre para tratar de descansar y sanar heridas hasta que la llegada inesperada de una cuarta persona genera una complicada situación.

Por el festival Lo que viene ha pasado también la nueva película de la realizadora independiente Kelly Reichardt, First Cow, un western pausado y muy personal que narra la historia de un cocinero (John Magaro) contratado por una expedición de cazadores de pieles, en el estado de Oregón, en la década de 1820. También la de un misterioso inmigrante chino (Orion Lee) que huye de unos hombres que le persiguen, y de la creciente amistad entre ambos en un territorio hostil.

Repasamos, además, otros estrenos de la semana, entre ellos la adaptación al cine de un relato autobiográfico, un best seller del escritor y cantante franco ruandés, Gaël Faye traducido a 30 idiomas. Eric Barbier dirige esta historia sobre la pérdida de la inocencia titulado Pequeño país. Este largometraje ha sido uno de las grandes ganadores del BCN film fest celebrado este pasado mes de abril. Se llevó los premios de Mejor Película, Mejor actriz para Isabelle Kabano y una mención especial para los jovenes actores protagonistas (Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina).

Esta semana tendremos también la oportunidad de profundizar en el Universo Wong Kar-wai a través de algunos de los títulos clave de su filmografía como As Tears Go By (1988), Days of Being Wild (1990), Chungking Express (1994), Fallen Angels (1995), Happy Together (1997), Deseando amar (2000) y 2046 (2004).

Las noticias más destacadas de la semana, el concurso de cortos de RNE y otros contenidos completan dos horas, De película, la noche del viernes a las 00.05h, una hora antes en Canarias, y cuando queráis en los podcasts.