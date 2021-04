En Directe a Ràdio 4 - Situació de la Covid19 a l'Índia

La coordinadora de la Fundació Vicente Ferrer, Aina Valldaura, ens ha parlat de la campanya 'Oxigen per l'Índia' per fer front a la situació de manca de respiradors que pateixen ara mateix: "Estem al 90% de la capacitat del nostre hospital, un 80% són pacients Covid-19 i sis persones són a l'UCI. L'Aina Valldaura ha explicat que el més preocupant ara mateix és que no podran aconseguir més respiradors perquè el proveïdor està al nord de l'Índia i concentren els recursos per altres estats: "Vivim amb frustració, tristesa, desesperació però força i treball per refer-nos".

Hem d'assegurar-nos respiradors pel mes de maig i juny Per la presidenta de la Fundació Vicente Ferrer, Anna Ferrer, la problemàtica més greu amb la pandèmia es viu ara mateix al nord de l'Índia, i ells són al Sud on veuen amb preocupació que s'estén la pandèmia de coronavirus: "Al nord ja estan desbordats. Al maig o al juny necessitarem metges i infermeres i hem d'assegurar que el nostre hospital tindrà suficient oxigen".