Més que esport - Atletisme a Cal Bernadàs, a Casserres

Casserres és una localitat de 1500 habitants de la comarca del Berguedà, que disposa des de fa uns mesos d'una pista d'atletisme en sòl rústic. Es tracta d'una pista construïda al mig d'un camp de conreu a Cal Bernadàs, i va néixer de la idea de dos atletes: Pau Llorens i Carles Cort. Hem parlat amb en Pau Llorens que és campió d'Espanya de Curses d'Orientació: "Quan vaig veure que els atletes kenians tornaven a l'hivern al seu país i entrenaven en camps i camins vaig pensar, per què no a Casserres?

Un altre dels motius per pensar en aquesta pista 'rural' segons ha explicat el Pau Llorens ha estat que la pista d'atletisme més propera que tenien és a Manresa , a 50 kilòmetres de distància, això els va convèncer de buscar-ne una a prop i van buscar un camp adequat a Casserres: "Vam buscar el camp més pla del poble i vam parlar amb el propietari de Cal Bernadàs si ens deixaria construir la pista allà". Els dos promotors van acordar amb el propietari que es farien càrrec del cost de la collita que no es podrà realitzar en aquest camp.

"Volem que serveix per posar al valor als pagesos i les feines del camp"

L'únic objectiu que teníen clar el dos atletes promotors de la pista eren les mides que havia de tenir, de 400 metres de corda, i el més plana possible, ara té uns tres metres de desnivell positiu "imperceptibles". Pau Llorens ens ha explicat que la pista està oberta a tothom com a promoció de l'esport, del poble i de la comarca: "L'única norma que imposem als qui la vulguin utilitzar és respectar el camp, per donar importància als pagesos i al camp que són els que ens donen a menjar a tots".