Se ha escrito y se escribirá demasiado de la muerte tan anunciada, tan mediática de Amy Winehouse, como de sus desventuras, desmanes, adicciones y excesos. Y no tanto de su talento único o de su pasión y cultura o de sus influencias musicales.



A la espera del álbum póstumo con piezas nuevas, la artista inglesa ha legado apenas una treintena de canciones, entre sus dos álbumes oficiales editados en vida y las grabaciones paralelas de sus conciertos o apariciones televisivas.



No era afín al play-back, prefería actuar en formato acústico o con toda la banda en los diferentes programas musicales.

Eternamente jóvenes

Recuerdo un homenaje a Cecilia con motivo del 25º aniversario de su muerte que titulé “Mi querida Cecilia”, como alusión a su canción dedicada a España y porque el documental radiofónico de dos horas estaba escrito y narrado de forma epistolar.

Cecilia también murió a los 27 años. Como Janis, Jim Morrison, Hendrix, Brian Jones, Kurt Cobain o Robert Johnson, entre otros músicos. Eternamente jóvenes.

Las canciones "Forever Young" de Bob Dylan, "Too Young To Die" de Jimmy Webb, "Never Die Young" de James Taylor o el álbum conceptual de Jethro Tull, Too Old To Rock & Roll, Too Young To Die, son referencias del rock de siempre a las muertes prematuras del género.