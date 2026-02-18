'Rasgueando', guitarristas imprescindibles en el flamenco

En Radio 3 Extra seguimos ampliando nuestra oferta de contenidos exclusivos con propuestas que miran al futuro sin perder de vista la tradición. Este semana presentamos “Rasgueando”, un nuevo podcast original dirigido y realizado por Teo Sánchez, que invita a explorar la guitarra flamenca desde sus raíces hasta su expresión más contemporánea.

Los protagonistas

Concebido como un viaje sonoro por la historia de la guitarra flamenca y por el legado de algunos de sus intérpretes más influyentes. A lo largo de la serie, rastreamos la evolución del instrumento a través de figuras esenciales como Ramón Montoya, Niño Ricardo, Sabicas, Serranito, Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía, cuyos estilos personales y aportaciones técnicas transformaron de manera decisiva la forma de entender, componer e interpretar la guitarra flamenca.

Cada episodio combina la escucha de piezas representativas de estos maestros con breves pinceladas biográficas que contextualizan su obra. Además, el programa incorpora el análisis y la mirada experta de especialistas como Gerardo Núñez, Alejandro Hurtado y Norberto Torres, cuyas intervenciones ayudan a profundizar en la importancia histórica de cada guitarrista y en los cambios estéticos que han marcado la evolución del toque flamenco.

Rasgueando es, en definitiva, una invitación a descubrir —o redescubrir— la riqueza expresiva de la guitarra flamenca, su constante transformación y la huella imborrable que estos grandes artistas han dejado en el flamenco contemporáneo.