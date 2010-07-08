La Mar de Músicas sigue rompiendo fronteras en su nueva edición

Cartagena acoge durante el mes de julio uno de los festivales con mayor proyección nacional e internacional de España. Uno de los tres festivales de músicas del mundo más importantes de Europa, La Mar de Músicas.

Durante 16 días, la localidad murciana se convierte en un puerto de culturas abierto a la música, artes plásticas, fotografía, cine y literatura, elementos que han hecho de La Mar de Músicas una cita imprescindible.

La Mar de Músicas, alcanza ya su XVI edición, con un prestigio más que demostrado. Además de una programación de calidad, bien valorada por la crítica especializada, el público apoya cada vez más el evento. La participación del mismo alcanzó más de 60.000 espectadores en la más reciente edición, todo un hito teniendo en cuenta que el festival va dirigido a un público no mayoritario.

Colombia, país invitado Esta edición de La Mar de Músicas tiene como país invitado a Colombia. Así continúa una tradición que ha invitado en ediciones anteriores a países como Cuba, Senegal, Brasil, Malí, Cartagenas del Mundo, India, Argentina, Turquía, Sudáfrica, México, Francia y Marruecos. Desde sus inicios La Mar de Músicas ha intentado mostrar la idiosincrasia de otras culturas, acercando su música, su cine, su arte, su gastronomía, su literatura, a un público a veces desconocedor de lo que más allá de nuestras fronteras ocurre. Una de las principales necesidades de este festival es romper dichas fronteras culturales "donde lo desconocido se hace conocido, y donde las sociedades nos damos la mano", aclara la organización.

Otras músicas La Mar de Músicas de 2010 recogerá también un amplio abanico de las otras músicas del mundo, un viaje por el planeta a través de sus sonidos, en esta ciudad bañada por el Mediterráneo, con un riquísimo patrimonio arqueológico y natural. Por Cartagena ya han pasado artistas tan importantes como Youssou N'Dour, Salif Keita, Miriam Makeba, Oumou Sangaré, Ali Farka Touré, Rimitti, Khaled, Faudel, Ismael Lo, Compay Segundo, Marisa Monte, Maria Bethania, Chico Cesar, Djivan Gasparian, Susana Rinaldi, Gilberto Gil, Omara Portuondo, Lila Downs, Trilok Gurtu, Milton Nascimento, Femi Kuti, Adriana Varella, Jimmy Cliff, Sezen Aksu, y muchos más. Para esta edición, se destaca la presencia de artistas y bandas colombianas como Bomba Estéreo, Aterciopelados, Cholo Valderrama, Toto la Momposina, Marta Gómez o La 33. Pero además del país invitado, la programación de este año se llena de brillo con grandes nombres internacionales como los de Melodie Gardot, Toumani Diabaté, Dirty Projectors, Youssou N'Dour, Patti Smith, Martha Wainwright, Kings of Convenience o The Very Best.

Los escenarios El festival, que se desarrollará durante todo el mes de julio de 2010, tiene como sede principal el Auditorio Parque Torres, un escenario ubicado sobre una colina, desde la que se divisa el puerto de la ciudad portuaria y los impresionantes restos arqueológicos del teatro romano. El castillo árabe, hoy en día desdibujado por el paso de los siglos, es el espacio donde la música más actual tiene su espacio. Por su parte, la Plaza del Ayuntamiento sirve para ofrecer conciertos abiertos frente al impresionante Palacio Consistorial y al lado del puerto.