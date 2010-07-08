La Mar de Cine recibe lo mejor de la historia de Colombia

El festival La Mar de Músicas inicia este viernes 9 de julio en su emplazamiento habitual en la localidad murciana de Cartagena. El evento, que este año tiene como país invitado a Colombia, alcanza su 16ª edición apostando por derribar fronteras culturales y dar a conocer las expresiones artísticas de diversos países del mundo.

Además de una exquisita programación de conciertos, La Mar de Músicas también se propone como un escaparate para dar salida y acercar a sus asistentes la cultura cinematográfica del país que asiste como invitado al festival. Lo hace a través del ciclo conocido como La Mar de Cine.

La nueva ola del cine colombiano El cine colombiano ha logrado en los últimos años un reconocimiento especial y adquirido una visibilidad internacional de la que no disponía hace una década. Su aparición en festivales de primera categoría el año pasado como Cannes (Los viajes del viento de Ciro Guerra), Toronto (El vuelco del cangrejo de Oscar Ruiz Navia) y Venecia (La sangre y la lluvia de Jorge Navas) son indicio claro de que algo está ocurriendo con el cine nacional. Ese algo tiene que ver con los frutos que empieza a producir la nueva ley de cine del año 2003, cuyos resultados pueden ubicarse a partir del año 2005. Esa es la razón para proponer una muestra que inicie en ese año y se cierre en el 2009, en un lustro que seguramente podrá ser recordado por los historiadores como una etapa clave de referencia de la cinematografía colombiana. La presente muestra incluye filmes con unos valores estéticos propios, pero sin restringirnos exclusivamente a un cine personal y de autor. En la lista hay películas con pretensiones razonables de entrar en comunicación con el público, una vía que una cinematografía frágil como la colombiana no puede dejar de transitar. La Mar de Cine además contará esta edición con la presencia del más prestigioso director de cine colombiano Víctor Gaviria que viene a presentar su última película 'Sumas y restas'. Gaviria es uno de los cineastas colombianos más reconocidos internacionalmente. Sus tres largometrajes han ganado numerosos premios internacionales e incluso dos de ellos fueron parte de la selección oficial del Festival de Cannes. Como sigue siendo habitual en las últimas ediciones del festival, la prestigiosa revista Cahiers du Cinema España ha realizado un especial sobre el ciclo cinematográfico de La Mar de Músicas que se publicará junto al número de julio y agosto de la revista. En ella han colaborado numerosos especialistas del cine colombiano y recoge entrevistas con los directores Víctor Gaviria y Luis Opina.